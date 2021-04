Películas de Sony serán exclusivas de Netflix tras su estreno en cines

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix sigue buscando ampliar su catálogo con contenido exclusivo para el próximo año. La plataforma de streaming cerró un acuerdo con Sony Pictures para que sus películas de 2022 lleguen en exclusiva al servicio, tras su estreno en cines.

De acuerdo a la información recogida por Deadline, este acuerdo contempla a los estrenos de Sony a partir de 2022 y por ende incluirá a películas como Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 y Bullet Train, entre otros títulos.

La idea es que las películas que la compañía lance en los cines pasen después en exclusiva al servicio de streaming estadounidense, con una ventana de 18 meses en la que ninguna otra plataforma podrá emitir dichos títulos.

Si bien en el acuerdo destacan las películas de 2022, Sony Pictures igualmente ofrecerá algunas producciones del pasado a través de Netflix. Entre ellas se encuentran todos los largometrajes de Jumanji y Bad Boys.

Sony explicó que el arreglo no cambiará su estrategia en cines. La compañía suele estrenar de 15 a 20 películas al año en los cines, un método que pretende reanudar a medida que las salas puedan abrir en el mundo. Es así como las películas hechas para Netflix se sumarán a los estrenos en cines.

Este nuevo acuerdo entre Netflix y Sony reemplazará al trato que el estudio mantenía con Starz y aunque The Hollywood Reporter sostiene que éste solo está pensado para Estados Unidos, el streaming planteó que también impactaría a su catálogo internacional.

De acuerdo con la fuente, Netflix pagó 1000 millones de dólares a Sony Pictures para hacerse de los derechos de sus cintas. Además, este movimiento indicaría que Sony, por ahora, no planea entrar directamente a la guerra del streaming.

