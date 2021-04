PÉNDULO POLÍTICO: Los valores del karma la fe, esperanza y amor

Dr. Emiliano Mateo Carrillo Carrasco

La liberación o remoción de los obstáculos, la nubes cargadas de agua llega necesariamente al borde del recipiente que la contiene para luego retornar a la fuente de la que emana, la liberación de costumbres pronto hace caer al pueblo en excesos, estadio al que sucede inmediatamente una vuelta en dirección de las antiguas costumbres, tendencia por ser innata, interior y no exterior e impuesta, produce de hecho una moderación voluntaria y valiosa. Logra remover los obstáculos. “El mundo no está hecho únicamente para los grandes hombres. El resto de la humanidad no es simplemente el mantillo sobre el que crecen sus flores raras y exquisitas. Todos los individuos, por humildes que sean, tienen el derecho de aspirar a una vida superior del espíritu. Es posible que esta vida sea menos tranquila y menos dulce que la existencia común. Es posible que la verdad triste. Un genio es una especie de monstruo que no puede ser creado sin afectar profundamente el orden natural de las cosas .nada surge de la nada.

La inteligencia que unos tienen en demasía, les falta necesariamente a los otros. Para formar un hombre genio, hay que drenar, destilar, y condesar, millones de pequeños inteligentes. ¿Una nación quiere enriquecerse en grandes hombres?.

Sin duda, es necesario que la verdad llegue a conquistar el mundo; pero que comience su conquista por abajo y no por arriba. La naturaleza de las personas de la esperanza que es algo invisible que permite obtener con base a la esperanza de hacer algo cierto, lo tangible es la cotidianidad y la interacción de nuestro entorno social, político y de convivencia; la expresión de ortega y Gasset, en crear su circunstancia a través de esos valores, actitudes con sus libertades de escritura de pensamiento. La educación como instrumento de conocimiento contra la ignorancia, apatía y la hipocresía de nuestras masas homogéneas construidas por la forma de gobierno, de consumo y el egoísmo material. El transcender en la vida depende de tu actitud y la liberación de pensamiento y de esperanza que sea el instrumento para el futuro. “EMILE DURKHEIM

“El ‘hombre-masa’ es todo aquel humano que renuncia a la custodia de su propia humanidad. Un rasgo esencial es el desprecio por su propia autonomía. Es un humano desmoralizado que desecha la posibilidad de construirse desde la exigencia, que acepta la actual versión de sí mismo sin interrogarse por su mejor versión posible. Pero la complejidad actual requiere una redefinición del término: el ‘hombre-masa’ de hoy está conectado a lo remoto, pero desconectado de su realidad concreta.

Para Ortega, la masa es una forma de indiferencia, el ‘hombre-masa’ es una boya sin rumbo que está satisfecha en su deriva. Hoy, sin embargo, nadie está satisfecho. Todos corremos el riesgo de vivir una vida inercial o mimética con nuestro entorno. Además, la masa actual se construye no por una aceptación cordial de las medianías, sino por una pulsión de singularidad narcisista que todos compartimos: todos aspiramos a ser únicos, irrepetibles, singulares… y esa obsesión es lo que, de una forma un tanto absurda, precisamente nos iguala. Hoy todos creemos formar parte de una selecta minoría, lo que es imposible. ” ORTEGA Y GASSET .https://youtu.be/UNAzi0dN44c .

“Los gobiernos, las formas de Estado, las opiniones, los hombres cambian, todo se precipita y desaparece en ese furioso torbellino del cambio de siglo, sólo uno se queda siempre en el mismo sitio, al servicio de todos y de todas las ideas” Joseph Fouché.

El Estado es el conjunto de cuerpos sociales que tienen en atributo exclusivo de hablar y actuar en nombre de la sociedad. Cuando el órgano legislativo vota una ley, el gobierno toma una decisión de acción o inacción que se traducen en el reflejo de los gobernados con leyes razonables o racionales al bien común. El Estado y la sociedad política SE hayan convertido en sinónimos.

A partir en el momento en que las sociedades políticas llegan a un cierto grado de complejidad, solo pueden actuar colectivamente a través de la intervención del Estado. Las conductas de las masas se caracteriza por ser absolutamente irreflexibles: circulan allí presiones diversas y a la más violenta s la que lleva el acto antes de ser razonado. El Estado es un órgano. Es la inteligencia puesta en lugar del instinto oscuro. El Estado es la conciencia que toma de la sociedad, y cuando se traduce en una constitución. La constitución es la norma que organiza los poderes y determina las competencias, por lo que es superior a las autoridades investidas por ella de atribuciones, dé ahí que la autoridad que actúa en contra de la constitución da un golpe de Estado y pierde su legitimidad”. IIJ.UNAM .MARIO DE LA CUEVA.

El poder sigue trayendo los mismos riesgos de nuestra democracia a través del poder público, el grave problema que muchos el poder los ciega y se transforman de una enfermedad denominada HUBRIS, es evidente que, en la actualidad, necesitamos un liderazgo capaz de entender tanto la nueva definición de poder como de los males que pueden aquejar al concepto. A un líder fuerte no lo define su voluntad de serlo, sino el resultado de lo que hace, porque el liderazgo es una conexión especial entre el discurso político y la aspiración conjunta que expresa la identidad y los deseos mayoritarios de un país. Así, el liderazgo consiste en contar con un proyecto y conectar con el sentimiento, la voluntad, la aspiración y el interés colectivos. “–El fenómeno de la burocracia sufrió una considerable cambio en el siglo XX, con la propuesta de Max weber, que construye la teoría clásica de la Burocracia. Su planteamiento lo sustenta en definición de tres tipos ideales de dominación, cuyo fundamento de legitimidad son: De carácter racional: que descansan en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal).De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos, y en la legitimidad de los señalados por esta tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional).

De carácter carismático: que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas (llamada autoridad carismática). Solo el dirigente de la asociación posee su posición de imperio, elección o por designación de su predecesor; las competencias de mando son “COMPETENCIAS Y JERARQUÍAS “ legales. “ los partidos políticos “ley del hierro de la oligarquía”, explicaba que independientemente de la organización o estructura de la que se traten ellas el control y poder se ve reducido s un grupo pequeño de individuos, que son los que realmente detentan la toma de decisiones, control, donde se genera toda organización de poder administrativo.” Los partidos políticos son organizaciones oligárquicas encabezados por una pequeña elite, dónde la democracia no es para consumo interno, sino un artículo de exportación. Robert Michels

