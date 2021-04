Pía Mistretta, candidata del PVEM a diputada, propone castración química a violadores

CIUDAD DE MÉXICO.— Pía Mistretta, candidata del Partido Verde a diputada local por el Distrito 13 de Miguel Hidalgo, realizó su arranque de campaña ante decenas de capitalinos, donde expresó su intención de generar cambios en favor de las mujeres. “Mi compromiso con ustedes, es que ninguna de nosotras tengamos que volver maltratos ni abusos”, afirmó.

“Asumo este desafío con un objetivo claro: seguir defendiendo a las mujeres de nuestra ciudad; continuar promoviendo leyes que nos otorguen verdadera justicia, acciones firmes y contundentes que se traduzcan en hechos. Representarlos a ustedes en el Congreso significa ayudarlos a tener una mejor condición de vida”, apuntó.

El día de ayer nuestra Secretaría General @AlessandraRdlv acompañó a @Piahmistretta Candidata a Diputada Local para el @Congreso_CdMex en su arranque de campaña, donde dio a conocer sus principales propuestas y su compromiso con todas las mujeres de su comunidad. pic.twitter.com/kasZtOaNPw — Secretaría de la Mujer PVEM (@Mujeres_Pvem) April 15, 2021

Pía Mistretta mencionó que entre sus propuestas se encuentra la castración química para violadores y pedófilos, que es un tratamiento médico reversible que consiste en aplicar medicamentos que inhiben el deseo sexual. Esta iniciativa, dijo, está dirigida a garantizar que quienes cometen dicho delito no lo vuelvan a hacer, pues muchas veces los agresores reciben reducciones de condenas que los dejan en libertad.

La abanderada del Verde señaló que de obtener la diputación y lograr hacer realidad su propuesta, los agresores tendrían que someterse a la castración, acompañada de terapia psicológica para que tengan una reinserción social segura y con ello reducir el riesgo de reincidencia.

“De esta forma, ya no van a constituir un peligro para mujeres, niñas y niños. No queremos violadores en las calles, ni en las escuelas, ni en nuestras casas. No queremos violadores, punto. Necesitamos garantías para que estos agresores no vuelvan a dañar una vida, a destruir una vida“, aseguró Pía Mistretta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pia Mistretta (@piamistretta)

Anteriormente, Pia Mistretta utilizó su cuenta de Instragram para anunciar su propuesta de castración química contra violadores y pedófilos. Lo cual generó críticas por de activistas y capitalinos, al considerar que la medida va contra los derechos humanos y no previene la violencia de género.

