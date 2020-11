Pide AMLO a Carlos Joaquín y CNDH que indaguen represión a feministas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, que investigue, aclare y se castigue a los responsables de haber ordenado la represión policial de manifestantes en Cancún, donde tres personas fueron baleadas.

Agregó que si el gobierno estatal no da resultados satisfactorios, entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debería intervenir para apoyar a los afectados.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables, no se debe utilizar la fuerza, o se debe utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión y que en efecto se haga la investigación. Hay dos versiones, está la de Álvarez Icaza que ese senador es conservador, si está echando la culpa a la Guardia Nacional está fuera de realidad de lo que sucedió… esto es un asunto de la policía local. Hay dos versiones: que tuvo que ver con el gobierno municipal y la otra que fue la policía estatal… Ahí hay mando único y el control lo tiene el estado… Lo que procede es que el gobernador indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones… Eso es lo que se debe aclarar, no tiene por qué tardarse tanto, además el gobernador ya lo ofreció…

“Si no se hace esta investigación o no es satisfactoria, hoy mismo si hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie… los afectados deberían acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es más la Comisión por oficio debería acudir”.

López Obrador, negó que elementos de la Guardia Nacional hayan participado en las agresiones a manifestantes ocurrido la noche del lunes frente al palacio municipal de Benito Juárez (Cancún) en Quintana Roo, cuando policías activaron sus armas de fuego, dejando al menos dos personas heridas.

De acuerdo con los reportes, la Guardia Nacional llegó al sitio una vez que los manifestantes y los uniformados se retiraron, sin embargo, personalidades como el senador Emilio Álvarez Icaza aseguraron que los elementos de este cuerpo de seguridad participaron en los hechps violentos.

“Álvarez Icaza, ese senador es enemigo, adversario nuestro, conservador”, declaró López Obrador en su conferencia matutina de hoy, “Que si le está echando la culpa a la Guardia Nacional, está totalmente fuera de lo que realmente sucedió”.

El titular del Ejecutivo indicó que este es un asunto de la policía de Quintana Roo, y que las versiones apuntan a que la orden de reprimir a manifestantes habría venido del gobierno estatal o del de las autoridades municipales de Cancún.

López Obrador dijo que su postura es la misma que la de la Secretaría de Gobernación, que condenó los hechos y llamó a esclarecer las agresiones.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar, castigar a los culpables, no se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos”, declaró el primer mandatario, “No a la represión y que, en efecto, se haga la investigación”.

El tabasqueño advirtió que cuando hay un asunto así “se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie”, e invitó a los afectados a acercarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Es más, la CNDH por oficio debería de intervenir”, consideró López Obrador.

AM.MX/fm

