Polaroid Go: la cámara analógica instantánea más pequeña del mundo

CIUDAD DE MÉXICO. – Polaroid presentó la cámara analógica instantánea más pequeña hasta la fecha, un equipo inspirado en el diseño de la original, pero con funciones actualizadas para las nuevas generaciones.

Esta nueva cámara llamada Polaroid Go sólo está disponible en color blanco.

La nueva cámara analógica fue diseñada como un accesorio para llevar a cualquier parte y una muestra de ello son sus dimensiones: 10.5 centímetros de largo, 8.3 de ancho y 6.1 de alto.

Meet the Polaroid Go, the world’s smallest instant analog camera and your new portable partner in creativity. Pre-order now, exclusively on https://t.co/uSYVfSuCQa . #PolaroidGO pic.twitter.com/4IoJ2cGBnK

La nueva Polaroid Go presenta la ya reconocida estética del diseño de Polaroid, pero con varias actualizaciones pensadas en las nuevas generaciones.

La cámara incluye un espejo selfie, temporizador, doble exposición, batería de mayor duración, flash dinámico y accesorios de viaje.

Pero eso no es todo, la nueva Polaroid va acompañado de la película Go, que te permitirá tener fotogramas de película Polaroid clásicos, pero ahora más pequeños.

El ‘set de iniciación’ de la Polaroid Go cuenta con la cámara instantánea y un paquete doble de películas a color.

Está disponible en preventa desde hoy y se pondrá a la venta para el público en general el próximo martes 27 de abril.

El precio es de 140 euros, es decir, aproximadamente 3,353 pesos mexicanos.

¿Quieres la tuya? En este enlace puedes pre-ordenar tu Polaroid Go.

Meet the tiniest new member of the family, the Polaroid Go camera, pictured here beside the Polaroid Now. Pre-order today to get a Polaroid Go camera in the palm of your hands, first. #PolaroidGO pic.twitter.com/p5DYOaDYn1

— Polaroid (@Polaroid) April 21, 2021