POLÍTICA, REDES SOCIALES Y MÁS: MORENA ya tiene presidente

Por: Daniel Molina

El ajedrez político se va moviendo conforme avanza el gobierno de la cuarta transformación y las elecciones del próximo año. Sin embargo, la vieja frase “en política lo único seguro, es que no hay nada seguro”; ha aplicado recientemente en el contexto nacional.

Las recientes elecciones en Hidalgo y Coahuila, fueron un termómetro en el que se esperaba un triunfo por MORENA. Sin embargo, entre los cuales me cuento, las predicciones fallaron.

El comentario de algunos, es que la vieja maquina priista se volvió aceitar e hizo su labor en campaña, haciendo lo que saben hacer en el día “D”, de cualquier elección.

Ahora, resaltemos que el partido en el poder, MORENA; se enfrentó a una elección sin liderazgo. La falta de rumbo en su presidencia nacional, que estaba en disputada por Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, puede ser la justificación de esta derrota. También se suma, la falta de su fundador, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, con la experiencia comprobada en el campo electoral.

Así que, con una derrota para MORENA, se toma primeramente la decisión por encuesta de que Mario Delgado sea el presidente del CEN del partido.

El primer trabajo para el recién presidente es la reconciliación interna, ya que el efecto “tribus”, se puede llegar a dar y no sería lo más apropiado en esto momentos.

Tampoco podemos olvidar, la cercanía de Mario Delgado con Marcelo Ebrard, que hasta el momento ha impulsado a la cuarta transformación desde la Secretaria de Relaciones Exteriores sin contrata tiempo, pero esta realación ha creado comentarios.

El gobierno del Estado de México en su tercer año.

Dicen por ahí, “no por mucho madrugar amanece más temprano”.

El reciente ajuste al cambio del gabinete del Estado de México, por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, podría traer diferentes lecturas. Cabe destacar que dentro de estos cambios se integró Ernesto Nemer Álvarez a la secretaria de Gobierno; solo por mencionar, esta es la segunda vez en el cargo. Recordemos que actualmente es legislador con licencia, fue coordinador de campaña para la elección de su gobernador, presidente municipal, entre otros cargos.

Pareciera, que el apuntalar el gobierno mexiquense es una prioridad temprana para reforzar el trabajo la actual administración, que el día hoy presenta su tercer informe de gestión.

Sin embargo, la brújula sigue estando en Texcoco, donde el trabajo político del estado por parte del senador Higinio Martínez y la senadora Delfina Gómez va intenso y con todo. Recordemos que Delfina Gómez ya estuvo a punto de cambiar el destino de gobernadores priistas en su estado y, esa derrota con sabor a triunfo por la cerrada elección, acumuló experiencia.

Al tiempo, se diría por ahí.

COVID y reforzar medidas sanitarias.

Este fin de semana el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política mencionó en un mensaje vía redes sociales, las acciones para mantener las medidas sanitarias por el COVID-19 en la cámara alta.

El fallecimiento del senador por Tlaxcala, Joel Molina Ramírez también fue mencionado por Ricardo Monreal, donde de forma emotiva recalcó la honestidad y responsabilidad como servidor público del senador.

Cabe mencionar, que si el semáforo sanitario de la Ciudad de México, regresa a rojo, el senado de la república no podría seguir sesionando de forma presencial y retrasaría diferentes trabajos.

Call to Action.

#FelizLunes

The post POLÍTICA, REDES SOCIALES Y MÁS: MORENA ya tiene presidente appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.