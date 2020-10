POLITICA, REDES SOCIALES Y MAS: Siguen las detenciones y más información.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

El suceso histórico de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda, ex Secretario de la Defensa Nacional de México, haya sido detenido la semana pasada, crea diferentes matices en la política de nuestro país.

Vuelven a ser las redes sociales, el portavoz de la noticia, cuando el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard da a conocer el acontecimiento.

“He sido informado por Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California.”, se leía en el timeline de su cuenta de twitter el pasado 15 de octubre.

Cabe destacar la pulcritud en la redacción de su posteo. Algo que se nota sumamente cuidado, pulido y escrito para ser difundido en un corto texto, como boletín digital. Esto podría hacernos pensar, que hubiese una posibilidad de tener tiempo para realizarlo, ya que se muestra un texto que no fue de forma orgánica, reactiva y de inmediatez como suelen funcionar las redes sociales.

A partir de esta noticia, los rumores y los temas para saber que fue lo que sucedió no dejaron de correr por todos los medios digitales y tradicionales.

Ahora el hecho, es saber hasta dónde se llegará con la detención del ex secretario de la Defensa. Cuánto influirá en la cuarta transformación a favor o en contra. El cumulo de pesquisas que se crearán por las aportaciones de Emilio Lozoya, en México; por Genaro García Luna y ahora Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, seguramente proporcionará más información en los temas que se les implica.

Junto con este acontecimiento del ex secretario Cienfuegos, se celebraron elecciones este fin de semana. Así que la combinación de su detención con la elección en Hidalgo y Coahuila, se convierten en una prueba de laboratorio para el año electoral 2021.

Cáncer de mama, mes de octubre.

El mes de octubre se conmemora la sensibilización a la detención del cáncer de mama, esto instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cabe destacar, que pensar en el cuidado para evitar esta enfermedad en las mujeres, no solo es un paso para salud mundial, sino la concientización al respecto y la búsqueda de un cambio de pensamiento machista en el tema.

Según datos de la secretaria de Salud en México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años, donde el grupo de edad más afectado es a partir de los 50 años.

Lo anterior podría evitarse con un cambio de cultura en la atención y detención temprana. Romper estereotipos de enfermedad “exclusivas de las mujeres” y crear la conciencia en toda la sociedad.

Además, aunque el cáncer de mama es más frecuente en las mujeres, también existe en los varones, así que todos debemos ser parte de lo mismo.

