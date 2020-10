Preparan reboot de ‘Tiny Toons’ para HBO Max y Cartoon Network

CIUDAD DE MÉXICO.- Como si hubiéramos entrado a un túnel del tiempo, la nueva plataforma de streaming HBO Max, presentará dos grandes caricaturas de la época de los 90, pues junto con los Animaniacs, los Tiny Toons también estarán de regreso.

La serie animada que fue transmitida entre 1990 y 1995 estará de vuelta en la televisión. A través de un tuit, la cuenta de Looney Tunes confirmó la noticia que emocionó a todos aquellos que crecieron viendo esta caricatura.

YOU HEARD IT HERE FIRST!!!!! @hbomax and @cartoonnetwork are bringing back Tiny Toons with the new series Tiny Toons Looniversity!!! acme acres gonna be lit pic.twitter.com/CWWIi2pEEU

— Looney Tunes (@WBLooneyTunes) October 28, 2020