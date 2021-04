“Primer abrazo”, la fotografía ganadora del World Press Photo 2021

CIUDAD DE MÉXICO.— World Press Photo 2021 no pasó por alto la pandemia de Covid-19 y reconoció en su edición de este año a la imagen de una anciana abrazando a una enfermera protegida con plástico, símbolo, a los ojos del jurado, de “esperanza” frente a la pandemia.

⇒ Se trata de la fotografía “Primer Abrazo” (The First Embrace) del danés Mads Nissen, la cual inmortaliza el primer abrazo entre la enfermera Adriana Silva da Costa y Rosa Luzia Lunardi, de 85 años, en la residencia Viva Bem de Sao Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2020.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021