¿Qué es la pansexualidad?

Los términos pansexual y pansexualidad han estado en boca de todos los últimos meses, debido a que celebridades como Bella Thorne y Demi Lovato se han definido a sí mismas de esta manera. Pero ¿qué significa ser pansexual?

Origen del término ‘pansexual’

El término pansexual se compone con el prefijo pan-, que significa todo y la palabra sexualidad, lo que indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad al género opuesto (heterosexualidad), al mismo género (homosexualidad) o al binarismo masculino-femenino.

El origen del término pansexual lo hallamos en el concepto de pansexualismo, desarrollado por Sigmund Freud a principios del siglo XX. El padre del psicoanálisis utilizaba esta palabra para referirse a que todas las acciones humanas se derivan de los instintos sexuales.

Actualmente, el término pansexual se usa para describir una atracción romántica o sexual centrada en las cualidades más que en el sexo o el género. En otras palabras, alguien que se considera pansexual es capaz de sentir atracción por varios sexos e identidades de género.

En el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, del Conapred, se explica que la pansexualidad no se limita únicamente al campo sexual, pues también se refiere a las relaciones afectivas o románticas.

Diferencias entre bisexualidad y pansexualidad

La terminología: bi que significa “dos” y pan que significa “todos”, sugiere una clara diferencia entre las personas que se sienten atraídas por dos géneros y las que se sienten atraídas por personas de todas las identidades de género.

Sin embargo, algunas personas interpretan la pansexualidad como un “anexo” de la bisexualidad, argumentando que la bisexualidad es transfóbica.

Estas mismas personas comúnmente utilizan una definición cisnormativa de bisexualidad, lo que implica que las personas bisexuales no pueden ser atraídas por personas no binarias o personas transbinarias. No obstante, las personas bisexuales aseguran con mayor frecuencia que se sienten atraídas por personas del mismo género.

La bisexualidad puede estar dentro del “paraguas pansexual”, aunque para algunos expertos “la pansexualidad es una forma de superar lo bisexual y un reconocimiento personal de que hay atracciones en toda la gama de géneros”.

¿A qué se enfrentan las personas pansexuales?

En la investigación Pansexual Identification In Online Communities A Queer Sociological Study Identification, se dio a conocer que los pansexuales se enfrentan a cuatro problemas principales:

Se suele que creer que la pansexualidad es una confusión sobre la orientación sexual

es una confusión sobre la orientación sexual Para algunas personas es imposible ver más allá de los sexos y los géneros

Las personas están aferradas al binarismo masculino/femenino

Se cree que el espectro de la sexualidad está conformado unicamente por heterosexuales y homosexuales

Las personas pansexuales tienen preferencias cambiantes, pero esto no significa que sean inestables en sus relaciones. El término solo establece que sus elecciones abarcan una amplia gama de posibilidades y se dan la libertad para dar curso a sus deseos.

La American Psychological Association (APA) subraya que la pansexualidad, como cualquier otra orientación sexual, no debe vincularse con la promiscuidad.

