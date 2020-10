¿Quién era realmente Adela, la mujer que lincharon en Puebla?

PUEBLA.- El asesinato de Edmunda Adela Martínez y Arturo “N” se convirtió en una polémica nacional luego de que pobladores del municipio de San Nicolás Buenos Aires en Puebla los ‘lincharan’ al confundirlos con ser ‘robachicos‘.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre luego de que Adela salió de Orizaba (Veracruz) con destino a León (Guanajuato) para visitar a sus hijas, sin embargo, al parecer su camioneta se averió por lo que realizó una parada repentina en Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, los habitantes de San Nicolás Buenos Aires lincharon a Adela y Arturo después de acusarlos de intentar robarse a un niño en una tienda, sin embargo, hasta el momento no ha trascendido la identidad del menor.

Por su parte, su pareja sentimental la deslindó de las acusaciones que se le hicieron y ni él ni sus hijas reconocieron a la otra víctima, pero suponen que la estaba auxiliando con la avería de su vehículo.

Adela era abogada, licenciada en Derecho y estaba cursando un doctorado en Derechos Fiscal. También era madre de cinco jóvenes de entre 14 y 21 años.

Pese a las declaraciones de la familia y a las investigaciones de la Fiscalía del estado, el hecho no ha sido esclarecido pues el último mensaje de Adela en su perfil de Facebook da pie a algunas sospechas.

“Familia hermosa, no se preocupen. Estoy tranquila y en paz. Vine a un lugar hermoso. Les mando besitos. No tengo cargador. Voy para León, Guanajuato. Voy con Dios y si no regreso estoy con él”dice la publicación en su muro de Facebook.

Este mensaje generó muchas preguntas entre sus familiares y amigos más cercanos, quienes aseguran que no conocen a Arturo pues además del post en redes sociales, la abogada mandó un mensaje el domingo cuando conducía su camioneta por la carretera Veracruz-Puebla informando a sus familiares que “se había encontrado con una persona”, sin dar más detalles.

Luego, su teléfono celular perdió la señal y eso fue lo último que se supo de ella hasta que, horas después, apareció en videos publicados en redes sociales atada a un poste junto a su acompañante.

Las declaraciones revelan que la familia podría no saber lo que realmente pasó con Adela, sin embargo, exigen al gobierno de Puebla que esclarezca los hechos sobre su muerte.

