Recoge Stefanos Tsitsipas la copa del Open Lyon tras enfrentarse a Cameron Norrie

Ciudad De México.- Stefanos Tsitsipas levanta la copa del Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon tras vencer al británico Cameron Norrie por 6-3, 6-3. De acuerdo con ATP Tour, se sabe que en esta final el griego ha obtenido su séptimo título importante, tras haber obtenido el premio del ATP Master Rolex de Montecarlos, sin duda una de sus mejores rachas durante el 2021.

Durante el enfrentamiento contra Norrie, El No. 6 mundial ha logrado tocar la copa cediendo apenas una manga en toda la semana, subrayando un estupendo estado de forma en el polvo de ladrillo. Stefanos Tsitsipas esta a una semana de acudir a Roland Garros como uno de los principales candidatos, el griego volvió a completar una actuación imponente en la arcilla europea.

Posterior al torneo, Tsitsipas declaró:

“Me he sentido en forma desde el principio del torneo. Estoy satisfecho por el partido de hoy. Sabía que iba a ser difícil ante Cameron, que ha jugado un gran tenis esta semana”, reconoció Tsitsipas sobre la pista. “Ha ganado a grandes jugadores y ha mostrado lo que puede hacer en arcilla. No ha sido un encuentro sencillo. Tuve que manejar los nervios y estoy orgulloso por mi actuación, por la manera en que he seguido enfocado hacia mi objetivo”.

⇒ Tsitsipas sigue completando la mejor gira de tierra batida de su carrera deportiva. El tenista acumula un balance de 16-3 sobre la superficie, destacando su primer título ATP Masters 1000 en el Rolex Monte-Carlo Masters y la final del Barcelona Open Banc Sabadell, donde llegó a tener pelota de campeonato ante Rafael Nadal. Ahora, las miradas se dirigen hacia Roland Garros.

Con respecto al Grand Slam, Roland Garros, Tsitsipas mencionó:

“Intentaremos ir allí lo antes posible, empezar a entrenar y ponerse en forma para el Grand Slam parisino. Es un torneo que adoro y del que espero poder sacar algo bueno”.

