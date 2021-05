Reconquista Rafael Nadal el ATP Masters 1000 Rome

Ciudad De México.- Momentos de tensión se vivieron el día de hoy en el ATP Masters 1000 Rome, con la competencia entre los mejores del Tennis Rafael Nadal y Novak Djokovic. El torneo comenzó encabezado por el serbio, mientras que Nadal no tuvo muy buenos resultados al inicio de la jugada con los lanzamientos de Djokovic.

En algún momento del primer set, el español tropezó con una de las líneas paralelas de la cancha, lo cual pudo haber pasado a mayores, pero no fue así; mostrando su disgusto al accidente, Rafa Nadal pudo recomponerse en los siguiente dos sets, de manera que consiguió su décimo título en tierras italianas venciendo a Novak Djokovic.

— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 16, 2021

Dicho torneo tuvo una duración de 2 horas con 49 minutos, en los cuales ambos tenistas dieron al marcador los puntajes 7-5, 1-6, 6-3, a favor del ya coronado Rafael Nadal. De acuerdo con ATP, desde su debut en el

Internazionali BNL d’Italia, Nadal ha obtenido trofeos en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021.

⇒ En el segundo set Nadal pudo asestar un duro golpe desde el comienzo, cuando se situó 1-1, 30/40 al resto, pero no logró convertir el quiebre inicial. Tampoco ganó un juego más. El balcánico consiguió reponerse y poco a poco fue ganando confianza en su raqueta. Volvió a meterse en el partido, variando ritmos con dejadas hasta encontrar su propia ventaja.

Ya en el último set, tanto Rafa como Novak se mostraron con firmeza al golpear los lanzamientos de su contrincante, sin embargo en los minutos finales el último golpe por parte de Nadal le dio la ventaja que necesitaba buscar desde un principio. De esta forma, la victoria de Nadal le permitió recuperar el liderato de campeones con más títulos ATP Masters 1000.

TEN IN ROME

The moment @RafaelNadal overcame Djokovic to win an extraordinary 10th Rome title!#IBI21 pic.twitter.com/IldBAYvVKS

— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021