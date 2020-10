Represión policial con munición real en Nigeria

NIGERIA.- Amnistía Internacional alertó este miércoles de la muerte de un número aún desconocido de manifestantes a manos de la policía de Nigeria. Pese al toque de queda en Lagos, corazón económico de Nigeria, los ciudadanos se manifestaron en contra de la brutalidad policial en el país.

La decisión del Gobierno de imponer restricciones a la circulación en las calles se tomó luego de que el pasado lunes Lagos viviera otra jornada de protestas masivas de #EndSARS (“Acabar con SARS”), un movimiento que ha logrado llamar la atención internacional sobre las acusaciones de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos de la recientemente disuelta Unidad Especial Antirrobo (SARS, por sus siglas en inglés) de la policía nigeriana.

Amnesty International has received credible but disturbing evidence of excessive use of force occasioning deaths of protesters at Lekki toll gate in Lagos. #EndSARS #Lekki #Nigeria

“Amnistía Internacional ha recibido pruebas creíbles y alarmantes de que el uso excesivo de la fuerza provocó la muerte de manifestantes en el peaje de Lekki en Lagos”, afirmó la organización defensora de los derechos humanos en su cuenta de Twitter.

While we continue to investigate the killings, Amnesty International wishes to remind the authorities that under international law, security forces may only resort to the use of lethal force when strictly unavoidable to protect against imminent threat of death or serious injury.

— Amnesty International Nigeria (@AmnestyNigeria) October 20, 2020