Robert De Niro y Roger Federer se unen para campaña turística de Suiza

Ciudad De México.- El jugador profesional de Tennis, Roger Federer y el actor de Hollywood, Robert De Niro, se han unido para promocionar una campaña turística en Suiza. A través de un video compartido en youtube por dicha campaña, llamada My Switzerland, ambas figuras, se han comunicado por medio de una llamada telefónica, donde Federer envió un video con algunos paisajes de Suiza; pero Robert De Niro, al verse renuente ante el cortometraje, menciona que no hay drama en tener una aventura por los Alpes Suizos. Dicho video solo es un sarcasmo por parte de De Niro, ya que al final del video, se puede leer:

“Cuando necesites unas vacaciones sin drama, necesitas Suiza”.

I must admit – Robert De Niro is right: Switzerland is just too perfect, too nice. @MySwitzerland_e #IneedSwitzerland #InLoveWithSwitzerland #paidpartnership https://t.co/35N7PI2H12

— Roger Federer (@rogerfederer) May 4, 2021