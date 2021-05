Rocío Barrera plantea la creación de un consejo con empresarios en la V. Carranza

CIUDAD DE MÉXICO.— Rocío Barrera, candidata de la coalición Va por la CDMX, anunció la creación de un Consejo con empresarios locales para generar inversiones públicas y privadas que permitan impulsar la reactivación económica en la alcaldía Venustiano Carranza.

En la mesa de análisis “Caras 2021” organizada por Coparmex, la candidata del PRD, PAN y PRI exhortó a los empresarios a sumarse a sus propuestas en materia económica para identificar áreas de oportunidad, generar empleos y mejores servicios en beneficio de los ciudadanos.

“En mi gobierno ya no se perjudicará a los empresarios con trámites tardados, complicados y caros; vamos a trabajar para eliminar la corrupción y transparentar los procedimientos administrativos para la apertura de negocios, además de brindar apoyos económicos a los comerciantes afectados por la crisis económica derivada de la pandemia por Covid 19”, detalló Rocío Barrera.

Durante el encuentro, los integrantes de Coparmex dijeron estar dispuestos a realizar nuevas inversiones en la Venustiano Carranza, pero necesitan certeza jurídica para llevar los recursos que se requieren en la instalación de nuevos negocios en la alcaldía.

En respuesta, Rocío Barrera pidió a los empresarios confianza en la administración que encabezará a partir del 1 de octubre y los invitó a trabajar de la mano para construir un proyecto que permita la implementación de corredores comerciales en diferentes colonias de la demarcación.

Al referirse al tema de seguridad, reconoció que siete de cada diez habitantes de la alcaldía se sienten inseguros. “Sin seguridad las empresas no invierten, si no hay inversión no hay empleo y sin oportunidades laborales no podemos mejorar la calidad de vida de los habitantes”, admitió.

Ante ello, se comprometió a devolver la paz y tranquilidad a las familias de los carrancenses, por lo que conformarán un Consejo de Seguridad. Éste —dijo—, contará con representación vecinal, mayor coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y el gobierno federal. Se fomentarán las tareas de inteligencia y presencia policial en las calles, así como un mayor número de cámaras de vigilancia y botones de pánico.

En materia de salud, Barrera Badillo anunció que se pondrán en marcha jornadas de prevención y se otorgarán apoyos económicos para la compra de medicamentos.

Además, indicó que se brindarán programas de atención física, psíquica y social a los adultos mayores que han estado confinados por la pandemia y se abrirán centros de abasto de emergencia para hacer frente a la emergencia sanitaria.

