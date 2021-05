Rover Curiosity de la NASA se hace selfie en ‘Mont Mercou’

CIUDAD DE MÉXICO. – El rover de la NASA tomó una selfie, así como en un par de panoramas que ofrecen una vista en 3D, frente al Mont Mercou de la región de Marte.

La selfie se compone de 60 imágenes tomadas por el Mars Hand Lens Imager en el brazo robótico del rover el 26 de marzo de 2021, el día marciano 3.070, de la misión.

Estos fueron combinados con 11 imágenes tomadas por el Mastcam en el mástil, del rover el 16 de marzo de 2021.

Curiosity también proporcionó un par de panoramas usando su Mastcam el 4 de marzo de 2021.

Al disparar un panorama desde unos 40 metros (130 pies) de distancia del afloramiento, luego rodar hacia un lado y disparar a otro desde la misma distancia, el rover creó un efecto estereoscópico similar al visto en los visores 3D.

Estudiar el afloramiento desde más de un ángulo ayuda a los científicos a tener una mejor idea de la geometría 3D de las capas sedimentarias del monte Mercou.

Con una altura de aproximadamente 6 metros, el afloramiento se captura en toda su majestuosidad en un nuevo ‘selfie’ del rover.

La imagen muestra a Curiosity frente a Mont Mercou con un nuevo pozo de perforación cercano en una muestra de roca apodada “Nontron”, la muestra número 30 de la misión hasta la fecha.

