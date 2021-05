‘Rugrats’ estrena trailer y confirma fecha de estreno de su reboot

CIUDAD DE MÉXICO.- Tommy, Carlitos, Angélica, Philly, Lilly y Susie están de vuelta en el primer trailer para la nueva serie animada de Rugrats.

Pese a que anteriormente se había revelado una escena de este nuevo programa, durante esta semana Paramount+ finalmente dio a conocer un adelanto extendido de su producción de animación digital que buscará revivir a las aventuras en pañales.

Aunque lo más llamativo de este proyecto es el estilo de animación, el trailer muestra parte del humor que tendrá esta historia, recalcando el rol de líder de Tommy, los temores de Carlitos y el carácter de Angélica. Todo además de anticipar la presencia de otras recordadas figuras de la serie animada original de los ‘90 como Reptar y Firulais.

Fresh Look. Fresh Episodes. Fresh Diapers. An all-new #Rugrats is coming exclusively to #ParamountPlus on May 27. https://t.co/jwtuEEu3nz pic.twitter.com/uALF86vr6O

— Paramount+ (@paramountplus) May 5, 2021