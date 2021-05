¡Salta como nunca! La tercera semana salvaje llegó a Fortnite

Ciudad De México.- La tercera semana salvaje ha llegado a Fortnite, a partir del 20 hasta el 27 de mayo, tendremos la oportunidad de completar algunas misiones diarias y semanales que nos harán subir de nivel de manera drástica.

Así mismo, el desafío legendario consta de cumplir con el objetivo de mantenerse en el aire por algunos segundos, pero ¿ cómo se puede hacer eso? Una vez aterrizando en el mapa de Fortnite, tendremos que buscar algunos cofres que nos estarán ofreciendo algunas granadas de impulso que utilizaremos ya sea para alejarnos de nuestros enemigos o bien, para construir un arco de impulso; dichos objetos funcionan para hacernos brincar algunos metros en el aire.

El desafío legendario que se diferencia de otras misiones al estar en un color dorado, menciona que primeramente deberemos estar suspendidos en el aire, obvio con la ayuda de algunas granadas o arcos de impulso, durante un máximo de 100 segundos. Aclaramos que ese tiempo se podrá dividir en cualquier partida y no en una sola.

Además, al completar esta primera parte, los segundos subirán hasta llegar a los 500 segundos, pero eso no significa que el progreso que se haya tenido tenga que desaparecer para comenzar nuevamente.

Reject gravity and get maximum air time with increased spawn rates of hop-inducing items to complete this week’s weekly Legendary Quest!

The Bouncing off the Walls Wild Week is live now.

More info: https://t.co/3lKAkZM0Mo

— Fortnite (@FortniteGame) May 20, 2021