Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio positivo a covid-19 sin presentar síntomas graves, sumándose a la larga lista de funcionarios que se han contagiado.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que se mantendrá en aislamiento y seguirá pendiente de sus tareas en la UIF; además, resaltó, ya informó al presidente Andrés Manuel López Obrador de su positivo.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente López Obrador”, indicó Santiago Nieto.

Santiago Nieto, quien estuvo esta mañana en entrevista presencial con Adela Micha, se suma a otros funcionarios que ya estuvieron contagiados de covid-19, por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. O el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Otros funcionarios que han tenido Covid-19 y se han recuperado satisfactoriamente se encuentran: Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Rocío Nahle, secretaria de Energía; Rafael Ojeda Guzmán, secretario de Marina; entre otros.

Hasta este 5 de mayo, México acumuló 218 mil 007 muertes por Covid-19 y 2 millones 543 mil 083 casos estimados. En tanto, se han aplicado 604 mil 065 vacunas contra este virus.

