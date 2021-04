Se libera la Skin de Neymar Jr para el multijuego Fortnite

Ciudad De México.- Las buenas nuevas han llegado para los jugadores de Fortnite, ya que la skin del futbolista brasileño, Neymar Júnior ha sido liberado en el multijuego internacional Fornite. Así mismo, el equipo de Fortnite, ha informado a través de la página de Epic Games, que el personaje de Neymar estará disponible dentro del pase de batalla a partir del 27 de abril del año en curso. Además dicha skin, tendrá que ser desbloqueado al completar las misiones de Neymar como también estar realizando misiones épicas.

Las misiones de Neymar, estarán disponibles cuando el videojuego se actualice al parche 16.30 el 27 de abril. Previo a la liberación del personaje, se publicó un video donde se nos ha mostrado un teaser trailer de la skin y el cual tendría un estilo diferente que también será jugable.

Las misiones de Neymar Jr tendrán que ser completadas para conseguir recompensas que se complementarán con el personaje del jugador futbolístico. La misiones son las siguientes:

⇒ Las recompensas de Neymar Jr no acaban con las misiones de Neymar Jr. Al completar cierta cantidad de misiones épicas del Capítulo 2 – Temporada 6, desbloquearéis todavía más objetos de su conjunto.

He can be contained no more!

Starting April 27, Battle Pass owners can earn the @neymarjr Outfit and other items from his Set.

Read about what’s happening in @FNCreate and compete in the Neymar Jr Cup where you can win a custom-designed soccer boot https://t.co/pnDCYwkgpk pic.twitter.com/FkiH0Emfdo

— Fortnite (@FortniteGame) April 25, 2021