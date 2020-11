Seguridad Pública de Quintana Roo da otro contrato directo a empresa privada por 25 mdp

CHETUMAL, QUINTANA ROO.- Pese a la existencia de quejas sobre la falta de utensilios para realizar su trabajo de manera correcta, por parte de algunos sectores policíacos; otros trabajando bajo amenaza de ser despedidos, si llegaran a hacer algún comentario sobre las carencias, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) realizó el pasado 7 de septiembre otro contrato directo, sobre el tema.

Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acordó con Mexoconsulting Servicios Industriales S.A. de C.V. la adquisición de uniformes, accesorios y calzado de sus elementos, por lo cual pagará la cantidad de 25 millones 898 mil 982.59 pesos.

De acuerdo con el contrato asignado No. SSP/LPN/ADQ/FASP-001/2020 y la licitación pública nacional No. LP-923015989-N1-2020, la dependencia a cargo de Alberto Capella Ibarra firmó el documento el 7 de septiembre pasado.

De acuerdo con el programa y subprograma para equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública, el contrato describió los utensilios que fueron adquiridos por la policía de Quintana Roo.

Botas de piel, camisas 65 por ciento poliéster y 35 por ciento algodón, fornituras tácticas, gorras tipo beisbolera, pantalón táctico, 65 por ciento poliéster y 35 por ciento algodón; playeras, camisola manga corta; pantalón tácticas, blusas para dama, documento que exhibirá Sol Quintana Roo.

Sin embargo, pese a la “inversión”, los elementos de la policía estatal continúan señalando la falta de criterio y sensibilidad que tiene su Secretario, Alberto Capella Ibarra, quien realiza su trabajo a través de un teléfono por medio de twitter Facebook o cualquier otro tipo de redes sociales.

O simplemente, está dedicado a enviar mensajes relacionados con la farándula y uno que otro que señale que hubo un robo en tal o cual lugar, es decir, está totalmente desligado de mantener al Estado con seguridad.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, la dependencia, que ha gastado alrededor de 2 mil 500 millones de pesos en una fallido Big Brother en todo el Estado, continúa siendo la más criticada por su falta de operatividad y credibilidad.

VIOLENCIA A LA ALZA

Sol Quintana Roo, en números anteriores dio a conocer que la violencia en el Estado no cesa. Esto, pese a que las autoridades federales, estatales y municipales se jactan diciendo que han disminuido en comparación con años anteriores, sin embargo, la verdad es otra: Hasta finales de octubre del año en curso se suscitado 650 ejecuciones en todo el territorio de Quintana Roo, mientras que en solamente 2019 hubo 698.

Las células de los cárteles establecidos en Quintana Roo le ganan terreno a las autoridades, quienes no han podido detener la “masacre” o “carnicería” que se está llevando al cabo en el Estado.

ELEVADO NÚMERO DE EJECUCIONES

Cuando falta 2 meses para que finalice 2020, la situación en Quintana Roo se ha complicado bastante. Las agresiones físicas, asaltos, robos, levantones, ejecuciones y cadáveres apareciendo por cualquier parte del Estado es el común denominador.

2500 MDP PARA SEGURIDAD

El Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública del presupuesto de egresos de la federación del año 2020, asignó 186 millones 647 mil 890 pesos a Quintana Roo y se dijo que el Estado gasta en seguridad pública 2 mil 500 millones de pesos.

De nada sirve tener ojos en todas las esquinas si no se tiene la capacidad de respuesta y reacción inmediata ante un hecho delictivo, tener un Big Brother que ve, que escucha, pero no tiene brazos se convierte en un sinsentido.

Caso opuesto, el crimen organizado, que se ha convertido en una Hidra, aquel ser mitológico de siete cabezas, que al cortar una le salen siete más, no importa cuántas veces la Sedena, Guardia Nacional y autoridades estatales o municipales hagan un corte, si no existe la coordinación con las otras instancias para cauterizar al momento, lo único que se logrará es que los cárteles se sigan expandiendo de manera exponencial sus cabezas y se internen en sectores donde, en apariencia, aun no se inmiscuyen.

AM.MX/fm

The post Seguridad Pública de Quintana Roo da otro contrato directo a empresa privada por 25 mdp appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.