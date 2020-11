Sheinbaum se hará nueva prueba de covid-19 este sábado

CIUDAD DE MÉXICO.— La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este sábado se realizará nuevamente una prueba de Covid-19, luego de que hace dos semanas dio positivo al virus.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que sí presentó síntomas leves en los últimos días; sin embargo, ya se encuentra mejor.

“Mañana me realizo la prueba, es lo que me dicen los doctores; esperemos que salga negativa. Sí tuve síntomas leves, pero ya me siento bien“, aseguró.