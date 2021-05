Si no le gusta al director del INE que yo hable de la compra de votos, es su problema: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si al titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, no le parece que haga denuncias sobre la compra de votos “es su problema”.

“Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex. Eso no se puede permitir y si no le gusta al director (sic) del INE, es su problema. Porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos”, sostuvo.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que el presidente del Instituto Nacional Electoral “no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude”.

“Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado, esa es la democracia es la esencia, la democracia elecciones limpias y libres”, consideró.

López Obrador aseguró que nunca entregó despensas, tarjetas, ni compró el voto para llegar a la Presidencia de la República. Aseguró que tiene principios y garantizó que “no es igual” a la oposición.

“No somos iguales, no te vayas tan rápido. Cada quien tiene su programa y eso se puede plantear, pero yo nunca he entregado despensas, ni he entregado tarjetas, ni he comprado votos. Porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Criticó que candidatos, como el del PRI-PRD por Nuevo León, Adrián de la Garza haga uso de “tarjetas rosas” para intentar “comprar votos”, como exhibió en su mañanera, en días anteriores, lo que derivó en una investigación contra el abanderado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

