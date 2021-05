CIUDAD DE MÉXICO. – Snapchat anunció su lista de programas originales de 2021, presentando series con Megan Thee Stallion y las Hermanas D’Amelio.

Los programas se encuentran entre nueve nuevos y renovados Snap Originals dirigidos a la base de usuarios de Snapchat.

“Off Thee Leash With Megan Thee Stallion”, “Charli vs Dixie” y los otros programas se unirán a la serie 128 Snap Originals de la compañía.

Los originales de Snap se dividen en tres categorías, dijo Guthrie:

En “Off Thee Leash With Megan Thee Stallion“, la artista ganadora de varios Grammy estará acompañada por amigos famosos y sus mascotas.

Por su parte, “Charli vs Dixie“, es una serie de competición que dará a los Snapchatters una mirada diferente a las hermanas famosas de internet mientras se enfrentan en

Ambos espectáculos se estrenarán en 2021 y están siendo producidos por Will Smith y Westbrook Media de Jada Pinkett Smith.

Es una docuseries de Maven, siguiendo a Nicole TV, mientras navega por la vida con un recién nacido, una madre en vivo y una carrera cada vez más brillant.

Una docuseries de Bunim/Murray Productions, sigue a las gemelas y superestrellas de internet Niki y Gabi DeMartino, ya que

