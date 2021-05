Supera Pablo Andújar a Roger Federer ante su regreso al ATP 250 Geneva Open

Ciudad De México.- Ante su regreso al ATP 250 del Gonet Geneva Open, el tenista suizo, Roger Federer fue derrotado por el español Pablo Andújar con un marcador 6-4, 4-6, 6-4 en tan solo una hora y 51 minutos. Así mismo, Federer no participaba en una competencia desde el 11 de marzo de este año. De acuerdo con ATP Tour, Roger Federer no había pisado tierra batida desde su participación en el Roland Garros 2019, y donde tuvo que ceder en las semifinales ante Rafael Nadal.

⇒ El español se impuso en la primera manga, gracias a un quiebre en el décimo juego del encuentro. Hasta entonces, tanto Federer como Andújar conservaron sus servicios sin concesiones al resto, pero con 5-4, 30/40 el conquense afincado en Valencia aprovechó la primera oportunidad de quiebre del encuentro para cerrar el marcador 6-4.

Defeat for @rogerfederer , but he still comes to the handshake with a smile on his face @genevaopen pic.twitter.com/iBu86L8iGE

Ya para el segundo set, Federer logró levantar el ánimo de sus lanzamientos, otorgándole un 83% (20/24) de sus puntos ganados. Sin embargo ya para el tercer set, Roger mostró una mejor versión de si mismo, pero eso no le bastó para que el español lo superara ganando terreno y lograra vencer a uno de los mejores del tennis sobre tierra batida. Al termino de la jugada, Federer se despide con una sonrisa en su rostro del español.

⇒ Pablo Andújar registró la quinta victoria de su carrera ante un Top 10 (5-23). La última vez que había ganado a un rival de esta categoría se remonta a las semifinales de Barcelona, cuando entonces derribó al No. 8 David Ferrer.

No win, but some great shots and some useful match time for @rogerfederer in Geneva…

See you soon, Roger! pic.twitter.com/9bEej5ylH7

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2021