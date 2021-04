Termina buena racha de Rafa Nadal al ser vencido en los 4tos de Final del Masters Montecarlo

Ciudad De México.- Con mal sabor de boca ha quedado el tenista español Rafael Nadal al ser vencido de los cuartos de final del ATP Masters Montecarlo, por el ruso Andrey Rublev. Ambos deportistas mostraron buena técnica y manejo de la raqueta al enfrentarse el día de hoy 16 de abril, pero en el primer set Rublev y Nadal quedaron con un marcador 6 – 2 respectivamente. Se notaba el estrés que el español emitía.

Durante el segundo set, Nadal recuperó la energía vista antes con la que se enfrentó a contrincantes anteriores, quedando con un marcador 4 – 6 a favor del español. Por su parte, el ruso bajo su rendimiento, lanzando la pelota de forma aleatoria y sin precisión alguna. Pero lo definitivo vino después, en el tercer set, donde Rublev se recuperó de manera sorprendente venciendo finalmente a Nadal quedando con su marcador definitivo de 6 – 2 de nuevo, a favor de Andrey Rublev.

A través de una entrevista para el Rolex Masters Montecarlo, Andrey Rublev dijo: “La forma en que está jugando, bajo esta presión… por eso es una leyenda” refiriéndose a la leyenda del tennis, Rafael Nadal.

También en entrevista Rafael Nadal comentó: “Cuando te enfrentas a un jugador tan bueno y juegas mal, pierdes. Así es” así mismo agregó lo siguiente: “Mi servicio fue desastroso” demostrando que la jugada contra el ruso fue complicado, pues la concentración que tenía durante el segundo set la perdió totalmente.

Se informa por el medio de noticias francés Challenges que el español, que no había jugado en competición desde su eliminación de los cuartos de final en el Abierto de Australia en febrero, aguantó y empató un set después de una ronda de 73 minutos que pareció marcar el punto de inflexión del partido.

Hasta el momento, se sabe que el día de mañana, sábado 17 de abril, Andrey Rublev se enfrentará al noruego Casper Ruud, quien eliminó al vigente campeón del torneo de Montecarlo, el italiano Fabio Fognini con un marcador final por 6-4 y 6-3. Será cuestión de tiempo de ver quien será de los dos en llegar a las finales para ser declarado ganador de este torneo, ahora que Nadal ha quedado fuera y sin su doceavo trofeo.

