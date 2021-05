Tras una temporada, cancelan ‘The Irregulars’ en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO. – Se confirmó que “The Irregulars” ha sido cancelada en Netflix, esto después de más de un mes de que la serie hiciera su debut el 26 de marzo.

La noticia de la cancelación se produce a pesar de que los datos de streaming publicados por Nielsen mostraron que la serie fue el programa número uno la semana que debutó.

Es decir, logró llegar, aproximadamente, a los 643 millones de minutos transmitidos a través de los ocho episodios.

En ese tiempo, superó la competencia de “The Falcon and The Winter Soldier” en Disney Plus, que quedó en segundo lugar con un estimado de 628 millones de minutos transmitidos.

La serie también recibió críticas en su mayoría positivas de los críticos, con una calificación de aprobación crítica del 78% en Rotten Tomatoes.

¿De qué se trata esta serie?

“The Irregulars” está ambientada en el Londres victoriano.

La serie sigue a una banda de adolescentes callejeros problemáticos que son usados para resolver crímenes para el famoso Doctor Watson y su misterioso socio de negocios, el escurridizo Sherlock Holmes.

A medida que los crímenes tomen un borde sobrenatural y surja un poder oscuro, corresponderá a los ‘irregulares’ unirse para salvar no sólo Londres sino el mundo entero.

‘The Irregulars‘ fue protagonizado por Thaddea Graham, McKell David, Harrison Osterfield, Jojo Macari y Darci Shaw como la banda titular.

Además, contaron con las actuaciones de Royce Pierreson interpretando a Watson y Henry Lloyd-Hughes interpretando a Sherlock Holmes.

El guion y la producción corrieron a cargo de Tom Bidwell.

Mientras que la producción ejecutiva estuvo a cargo de Jude Liknaitzky y Greg Brenman de Drama Republic.

‘Los irregulares’ fue producida por Rebecca Hodgson.

El director principal es Johnny Allan, con Joss Agnew y Weronika Tofilska también dirigió.

