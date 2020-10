Triple A anuncia alianza con Marvel

CIUDAD DE MÉXICO.— En el marco de la presentación de Triplemania XXVIII, a realizarse tentativamente en diciembre próximo, Lucha Libre AAA Worldwide anunció una alianza con Walt Disney Company y su división Marvel, con la cual mezclará la emoción y adrenalina de la lucha libre con superhéroes.

Luis Lomelí, director general de productos de consumo de Walt Disney, destacó que el impacto que han tenido los personajes de Marvel ha ido más allá de los cómics y las películas, por lo que se pretende desarrollar un producto de manera local, con el apoyo de la Triple A.

⇒ El proyecto se llamará “Marvel Lucha libre Edition”, llevará la esencia de este deporte.

En una primera etapa, se planea presentar a los personajes que, como en la lucha libre, serán técnicos (héroes) y rudos (villanos). En una segunda etapa contempla realizar eventos y espectáculos en vivo a través de todo el territorio mexicano, siempre y cuando las condiciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 lo permitan.

⇒ Los primeros cuatro personajes que se presentaron fueron ‘Aracno‘ y ‘Leyenda Americana‘, quienes, como técnicos, estarán enfrentando a los villanos ‘Terror Púrpura‘ y ‘Veneoide‘.

“El hecho de poder juntar, estos héroes de carne y hueso como son los luchadores con personajes de un mundo maravilloso como lo es Marvel, de superhéroes y villanos, nos llena de total satisfacción“, explicó Dorian Roldán director general de Triple AAA.

Every fight has a beginning and every mask has its power!@Marvel + @luchalibreaaa = Marvel Lucha Libre Edition!

Full Announcement: https://t.co/1w6E5RWSLl #MarvelLuchaLibre #TriplemaniaXXVIII pic.twitter.com/wo8nLYSUGR

— Bill Rosemann (@BillRosemann) October 26, 2020