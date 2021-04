Vence Rafael Nadal al tenista argentino Federico Delbonis en el ATP Masters de Montecarlo

Ciudad De México.- Una vez más, Rafael Nadal ha demostrado que sigue siendo de hierro, además de que los años no lo apabullen del todo. Ante su regreso al mundo del Tennis, Rafael Nadal no tuvo problema alguno al enfrentarse contra el argentino Federico Delbonis en el ATP Masters de Montecarlo y con una excelente técnica al no utilizar el revés, se lleva el triunfo en esta ocasión.

El jugador español Rafa Nadal, ganador de múltiples torneos, se mostró renuente ante el argentino que ya se veía cansado y angustiado al saber el inesperado marcador que finalmente ha quedado en 1-6 en la primera ronda, y 2-6 en la segunda ronda, con resultado a favor de Nadal.

El español busca su 12º trofeo en tierras monegascas, donde hizo su debut en el año 2003, pero que en el año 2005 consiguió ganar su primer premio del Rolex Montecarlo Masters, y desde ahí no ha parado en conseguirse varios títulos honoríficos de dicho torneo, entre los años del 2005 hasta el 2012; pero su buena racha se detuvo por solo 3 años, así volviendo ha ganar para los años 2016, 2017 y 2018. El público espera que Nadal obtenga un trofeo más agregado a su repisa.

Rafa Nadal Academy

Previo a su llegada al torneo de Montecarlo, Rafael Nadal, paso a visitar el Rafa Nadal Academy, para observar los avances que se han tenido hasta el momento. En un video publicado por la cuenta de Twitter Rafa Nadal Academy by Movistar, se ve como el jugador, camina por las instalaciones usando su cubrebocas y con una raqueta en mano, mostrando que las instalaciones serán una de las mejores para futuros deportistas del Tennis.

Por medio de la plataforma de noticias en deportes, ESPN se sabe que este jueves desde las 9 am Argentina, 8 am Chile, 7 am Colombia, Perú y México, a través de la pantalla de ESPN 2 se podrá ver en vivo el próximo duelo entre Rafael Nadal y el búlgaro Grigor Dimitrov. Este último a llegado a los octavos de final al vencer a Jeremy Chardy y a Jan-Lennard Struff.

