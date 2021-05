¡Vuelven dos favoritos! Fornite saca de la bóveda, la Escopeta Táctica y Rifle de Infantería

Ciudad De México.- La isla de Fortnite se ha vuelto inestable, ahora que la sexta temporada del capítulo dos ha develado algunas armas que los jugadores deben modificar utilizando algunas piezas mecánicas o algunos huesos de animales que tienen que ubicar en zonas salvajes, para después cazarlos. Así mismo, las armas se dividen en tres categorías, la primera son las armas improvisadas, las cuales tienen estilo básico de construcción, pero con los materiales dichos, las armas cambiarán otorgando un mayor nivel de daño a los contrincantes.

La segunda categoría está destinada a formar parte de la temática de la temporada, llamada Instintos, las cuales son nombradas como Armas Primitivas, que como se ha dicho, con algunos huesos de animales podremos modificarlos, si una armar improvisada es gris, utilizando dos huesos se transformará en una verde, y si una improvisada es verde, con cuatro huesos estará modificándose en una azul primitiva y así sucesivamente, hasta obtener el resultado deseado para combatir.

Two favorites return! Unvaulted the Tactical Shotgun and Infantry Rifle

Doubling chance of Crafting Parts in floor loot (again!)

Mech Parts dropped from cars increased 50%

Improved loot chances for fish spots, Supply Drops, and Bunker Chests – favoring Classic weapons pic.twitter.com/O2gnsHj4Yh

