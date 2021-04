HBO celebrará décimo aniversario de ‘Game of Thrones’

CIUDAD DE MÉXICO. – HBO anuncio el lanzamiento de The Iron Anniversary, una celebración de un mes para conmemorar el décimo aniversario del estreno de la serie ‘Game of Thrones’.

La celebración incluye una página interactiva de la serie en HBO Max (que ya está en directo), así como una “MaraThrone” de todos los episodios de la temporada 1.

Además, Warner Bros. Consumer Products lanzó una nueva línea, incluyendo un huevo imperial único de Fabergé, una gama de cervezas Mikkeller inspiradas en la serie y una variedad de figuras Funko Pop texturizadas de hierro.

This April, we’re hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century’s most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N

— Fabergé (@OfficialFaberge) April 5, 2021