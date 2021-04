Próxima película de Pixar sería protagonizada por niña transgénero

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney y Pixar siguen apostando por la inclusión y el apoyo a la comunidad LGBT, por lo que ahora buscarán introducir a su primer personaje transgénero en su próxima película.

Con el paso del tiempo hemos observado cada vez más series y películas que se enfocan en las historias de minorías que durante décadas fueron ignoradas por los grandes estudios.

Un ejemplo de ello es Pixar, pues luego de que Unidos mostrara a una policía lesbiana, ahora el estudio de animación quiere presentar a una niña transgénero, que al parecer tendrá un papel protagónico.

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL

— Trans March (@transmarch) April 20, 2021