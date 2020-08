Exhorta senador al Gobierno Federal no desaparecer el fideicomiso Bachillerato no escolaridad

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ángel García Yáñez, presentó un Punto de Acuerdo por el que exhorta a las autoridades de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública del gobierno federal para que implementen acciones a fin de que se evite la desaparición del fideicomiso “Bachillerato General en su modalidad no escolarizada y mixta”

Precisó que a través de este Fideicomiso la Secretaría de Educación Pública (SEP), atiende a 344,936 jóvenes, mientras que en educación especial hay 621,628. Con su eliminación, advirtió, se dejaría sin enseñanza aproximadamente un millón de jóvenes, que no han terminado sus estudios.

En este sentido, dijo, es necesario que las niñas y niños con discapacidades puedan contar con mayor acceso a escuelas en cualquier nivel, en las cuales se incluyan programas específicos que permitan la continuación hacia niveles superiores y que sus tasas de permanencia y de graduación puedan aumentar.

Por ello, a través de un Punto de Acuerdo el senador integrante del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), demanda a las autoridades educativas replantear e implementar las medidas necesarias para que no desaparezca el fideicomiso señalado, en virtud de que existen personas que no pueden cursar bachillerato escolarizado, ya sea porque trabajan, por cuestiones económicas o ser un estudiante con discapacidad.

La propuesta del senador García Yáñez fue turnada a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su estudio y Dictamen.

AM.MX/fm

The post Exhorta senador al Gobierno Federal no desaparecer el fideicomiso “Bachillerato General en su modalidad no escolarizada y mixta” appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.