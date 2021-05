AMLO utiliza instituciones contra sus adversarios en tiempos electorales: senador Salazar

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas de la recta final de las elecciones, el senador Francisco Salazar Sáenz lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esté utilizando las instituciones para golpear a sus adversarios políticos.

En conferencia de prensa, señaló que Morena recurre a ese tipo de prácticas para desprestigiar a sus adversarios electorales a fin de incidir en las elecciones, y se refirió al anuncio que hizo López Obrador del caso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“El Presidente, además de jugar béisbol, ahora también se cree ministro de la Suprema Corte, porque esos temas son del Poder Judicial, el tema de quién tiene posibilidad de quitar o poner fuero, no es tema del Presidente”, indicó.

El legislador por San Luis Potosí dijo que López Obrador no ha entendido que es titular del Ejecutivo federal, “no es el juez, no es el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, él es únicamente el Poder Ejecutivo y está tomando atribuciones que no le corresponden”.

“Él a sus enemigos los quiere acabar con declaraciones y con “mañaneras” y con rollos mañaneros, esa no es una función del jefe del Ejecutivo. Presidente no se meta en lo que no es su función, haga su trabajo que es gobernar bien, haga su trabajo ejecutivo, no quiera quitarle lo que le corresponde a la Suprema Corte”, resaltó en su mensaje.

Y puntualizó que López Obrador se está convirtiendo en el jefe de la campaña de Morena, “es una copia de lo que hizo Peña Nieto a sus adversarios. Lo bueno es que no son los mismos, son peores”.

“Les aprendieron las mañas: acusan a los que no tienen nada, solamente dicen se está investigando, o llegó una acusación, se está armando un expediente y ya que pasen las elecciones verán que no hay nada, es puro humo, es una copia de la política de Peña Nieto de desprestigiar con acusaciones al aire y después ven si las prueban o no”, añadió.

Por otra parte, en el marco del Día del Maestro, Francisco Salazar calificó como un rotundo fracaso el sistema de educación en México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, ya que “abandonó a la educación, a los estudiantes, a los maestros, los dejó colgados de la brocha”.

Y es que, argumentó que Morena “no le dio a los maestros, ni computadoras ni tabletas, ni nada. Trabajaron desde sus casas y tuvieron que poner sus propias computadoras, y otros no tenían; no les dio internet y además en muchos lugares, a lo mejor los maestros tenían internet, pero a los lugares donde estaban los alumnos no había internet”.

Salazar Sáenz dijo que los alumnos que tienen acceso a software educativo en México no pasa del 28 por ciento, alcance que pone al país a la altura de Panamá, Perú o República Dominicana.

Como resultado de este abandono, acotó el senador del PAN, el 80 por ciento de los alumnos mexicanos no pasaría ni matemáticas, ni lectura, ni escritura y “lo peor es que el gobierno no tiene ni idea de lo que van a hacer”.

Resaltó que los programas por televisión abierta no funcionaron, ya que el intento que hicieron, no eran adecuados para alumnos.

Además, “no capacitó a los maestros. No les dieron una capacitación intensiva, no un cursito de esos que dan en internet de una semana, debieron dar una capacitación a fondo. No tienen un plan de recuperación, no tienen un plan para recuperar el año que se perdió”.

Finalmente, el legislador federal propuso como alternativa que se busque la modalidad semipresencial, hacer en un año, dos ciclos escolares, en dos turnos, uno presencial y otro virtual, para hacer más eficiente el aprendizaje, además de una mejor remuneración para los maestros, quienes son “los héroes del país”, dado que forman a las futuras generaciones.

