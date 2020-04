Asciende a 183,120 el número de fallecidos por coronavirus en el mundo

WASHINGTON, D.C.- El número de contagios se ha establecido en 2 millones 624,846 personas. Estados Unidos es la nación más afectada por la pandemia, seguido de España

El nuevo coronavirus ha provocado la muerte de al menos 183,120 personas en todo el mundo, además de contagiar a dos millones 624,846 individuos, con Estados Unidos como la nación más afectada, de acuerdo con estimaciones de la Universidad John Hopkins.

Estados Unidos suma 840,476 contagios, más de 600,000 casos por encima del segundo con más positivos, España, y concentra 46,640 defunciones.

En cuanto al número de personas fallecidas, Italia ocupa la segunda posición mundial de países afectados por el COVID-19, con 25,085 casos, seguido de España, con 21,717; Francia, con 21,340; Reino Unido, con 18,100; Bélgica, con 6,262; Irán, con 5,391, y Alemania, con 5,315 defunciones.

Europa sigue siendo el continente más afectado, con 1 millón 219,486 casos, seguido de América, con 925,291 contagios, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En lo referente al continente africano, Egipto desplazó a Sudáfrica como el país más afectado, al concentrar 3,659 contagios positivos de COVID-19, frente a los 3,635 sudafricanos, según cifras de la Universidad John Hopkins.

A estos le siguen Marruecos, Argelia, Camerún, Ghana y Costa de Marfil, en orden descendente.

Este miércoles, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió a la comunidad internacional que la enfermedad estará entre la humanidad durante un largo tiempo, a pesar de los avances que se exploran para contenerla.

Junto con el desafío sanitario que plantea al planeta esta enfermedad, los países ajustan estrategias para hacer frente a las consecuencias económicas que tiene ya el aislamiento y la transformación de las actividades cotidianas, que entre otras cosas han impactado en la demanda de petróleo, generando colapsos en el mercado de crudo.

