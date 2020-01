Coronavirus de Wuhan llega a Europa: Francia confirma dos casos

No dejaremos nada a la imaginación sobre lo ocurrido en Pemex: Murillo Karam

CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno de Francia confirmó dos casos de personas infectadas con la nueva cepa de coronavirus, originaria de Wuhan China. Se trataría de los primeros casos registrados en Europa.

Francia confirma los dos primeros casos de coronavirus en suelo europeo. Un caso hospitalizado en París y otro en Burdeos

De acuerdo con la ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn, los infectados son una persona hospitalizada en Burdeos, en tanto que el segundo es de origen chino, viajó a Wuhan por razones profesionales, y se encuentra en aislamiento en París, en el hospital Bichat.

Del paciente de Burdeos, indicó que éste acudió este jueves a consulta médica con síntomas de coronavirus, por lo que fue ingresado de inmediato en una habitación aislada. Mientras que del paciente en París, la ministra reconoció que todavía no tienen su historial, pero sí se sabe que los test a los que ha sido sometido han dado positivo.

En conferencia de prensa, la funcionaria mencionó que “es posible” que existan otras personas enfermas en su nación, pero enfatizó que las autoridades hacen lo posible para detener la propagación del virus. Calificó la epidemia de “un fuego que hay que circunscribir”.

La ministra exhortó a los viajeros que vuelvan del gigante asiático que, en caso de registrar algún malestar al llegar a Francia, no acudan a las unidades de urgencia en los hospitales, sino que previamente llamen por teléfono a las autoridades de salud.

La Ministra de Salud Agnès Buzyn, explica que «el ministerio hará un punto de información todos los días», después de haber indicado que dos primeros casos de #coronavirus en #París y #Burdeos se han confirmado en #Francia Via @franceinfopic.twitter.com/AERuzyZOhX

Hasta el momento, al menos 26 personas han fallecido y el gobierno chino estima que 800 pacientes han sido infectados con la nueva variedad del patógeno, que se cree tiene origen en un mercado de mariscos y animales silvestres de la comunidad de Wuhan.

Mientras que en Estados Unidos se confirmó el segundo caso de coronavirus. Se trata de una sexagenaria que volvió de Wuhan el 13 de enero pasado y reside en Chicago. El primer caso fue un hombre de unos 30 años que estuvo también esa región china y llegó a Seattle el 15 de enero.

