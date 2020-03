El primer ministro británico, Boris Johnson, tiene coronavirus

LONDRES.—El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció que dio positivo a coronavirus Covid-19; aunque afirmó que seguirá al frente de la respuesta nacional ante esta epidemia.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, Johnson destacó que se encuentra aislado en la residencia oficial, en el 10 de Downing ST., para evitar más contagios; sin embargo, detalló que seguirá trabajando por videollamadas.

“Ahora estoy autoaislado, pero continuaré liderando la respuesta del Gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, afirmó el líder conservador.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Boris Johnson, de 55 años, espera su primer bebé junto a su compañera sentimental, Carrie Symonds. Se sometió a prueba siguiendo el consejo de su principal asesor médico tras mostrar síntomas leves.

En su mensaje en video, Johnson contó que tenía fiebre y tos persistente. “No tengan duda de que puedo continuar, gracias a la magia de la tecnología moderna para comunicarme con todo mi equipo, liderando la lucha contra el coronavirus”, explicó.

Antes esta semana, el príncipe Carlos de Gales anunció que dio positivo al virus. Hasta este día, Reino Unido tiene 11 mil 813 casos confirmados y 580 muertos por la nueva cepa de coronavirus, según datos de Bloomberg.

