Entran armados al capitolio para protestar contra confinamiento

MICHIGAN.- Un grupo de manifestantes, varios de los cuales iban armados, irrumpió este jueves en el Capitolio del Estado de Michigan, Estados Unidos. Los hechos se registraron mientras se discutía extender la declaración de emergencia.

Algunos de los manifestantes portaban parafernalia del presidente Donald Trump. La irrupción en el edificio obligó a un grupo de policías a resguardar la entrada al recinto conde debatían los legisladores locales.

“Directamente sobre mí, hombres con rifles nos gritan”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora local Dayna Polehanki, quien aseguró que algunos de sus colegas llevaban chalecos antibalas. El mensaje estaba acompañado de una fotografía donde se observan cuatro sujetos con prendas camufladas o negras y, al menos uno, portando un rifle en su espalda.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs

— Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

La Cámara decidió no extender por 28 días más la emergencia actual, la cual vencía a la media noche del jueves. La propuesta de la gobernadora Gretchen Whitmer para alargar el estado de emergencia fue reemplazada por una serie de proyectos. El presidente de la Cámara, el republicano Lee Chatfield, consideró “desenfrenado y antidemocrático” el enfoque de la regidora y defendió que “la gente merece una mejor solución”.

La manifestación, convocada por American Patriot Rally, tuvo lugar después de que habitantes de este Estado reclamaran el pasado 15 de abril a bordo de cientos de vehículos su derecho a la “libertad”. Cifras del Gobierno de Michigan aseguran que se trata de uno de los Estados más afectados por la pandemia. Durante el estado de emergencia se han registrado 41,379 casos confirmados y 3,789 defunciones.

