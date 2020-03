España prohíbe los vuelos directos desde Italia por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.— España prohibió todas las conexiones aéreas desde Italia del 11 al 25 de marzo como una medida extraordinaria para contener la expansión del coronavirus Covid-19, enfermedad que está castigando a ambos países europeos.

“Se prohíbe la realización de vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España a partir de las 00:00 horas locales del 11 de marzo hasta las 00:00 horas del 25 de marzo”, señala el acuerdo tomado por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez.

🛬Prohibir los vuelos directos desde Italia 🇮🇹 a España 🇪🇸

Excepciones➡ aeronaves de Estado, escalas no comerciales, vuelos de carga, humanitarios, médicos o de emergencia.

ℹ@mitmagob informará a la @ComisionEuropea y Estados miembros y @sanidadgob notificará a la @opsoms.

— Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) March 10, 2020

Sólo se prevé excepciones para los aviones de Estado, exclusivos de carga, vuelos posicionales, médicos, humanitarios o de emergencia. Así como los vuelos que salga desde España con destino a aeropuertos italianos

“Esta medida está en línea con el objetivo establecido por el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de interrumpir la propagación del virus, adoptando medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo”, apuntó el Ejecutivo.

Esta medida se ha tomado después de que el número de casos conocidos en España haya aumentado considerablemente desde el domingo, cuando no alcanzaba a las 600 personas. De acuerdo con Milenio, el número de infectados pasó de mil 204 este lunes a mil 622, y el número de fallecidos creció de 28 a 35.

Ante este aumento, la región de Madrid, la más afectada del país, decidió cerrar a partir de este miércoles todos sus centros educativos, incluidas las universidades, durante dos semanas. Medidas similares se han tomado en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco (norte), y en la región vecina de La Rioja.

Nota informativa.

LaLiga se jugará a puerta cerrada durante las próximas dos semanas.

📝 https://t.co/1bgjAi9GNM pic.twitter.com/F5KlPZHQVM

— LaLiga (@LaLiga) March 10, 2020

Además, los partidos de La Liga Española se realizarán a puerta cerrada por el brote de coronavirus. Los encuentros para los equipos de primera y segunda división deberán acatar esta regla durante, al menos, dos semanas.

En Italia, este lunes se anunció restricciones de viaje y otras medidas estrictas de salud pública se impondrán en todo el país a partir de este martes. Los centros educativos también deberán permanecer cerrados, mientras que la liga de la Serie A de futbol italiano también fue suspendida.

‼️ Italia extiende a todo el país la restricción de movimientos por el coronavirus. La medida afecta a 60 millones de personas. Se restringen los movimientos en todo el territorio. «Toda Italia será un área protegida», ha dicho el primer ministro https://t.co/fvOUBFfrl8 pic.twitter.com/Vscl1CXMjc

— eldiario.es (@eldiarioes) March 9, 2020

Por coronavirus, Italia extiende el aislamiento a toda su población

