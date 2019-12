Medallas obtenidas en Lima 2019, no son gracias a 4T: Guillermo Ruíz Tomé

BRASIL.- La prensa brasileña informó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado luego de tropezarse en su bañó y golpearse la cabeza.

Bolsonaro fue trasladado a un hospital de las fuerzas armadas en la capital Brasilia y sometido a exámenes del cráneo que no detectaron problemas.

Aunque la oficina de comunicaciones de la presidencia no dio grandes detalles del accidente sí informó que el presidente permanecería en observación de seis a 12 horas.

También se informó que a inicios de diciembre, Bolsonaro presuntamente le dijo a sus asesores que sentía cansancio extremo y pidió que se redujera su agenda de fin de año.

Continúa leyendo:

Papá esquizofrénico apuñala a su bebé de 5 meses



Con información de Milenio.

AM.MX/vgs

The post Jair Bolsonaro cae en su baño y lo hospitalizan appeared first on Almomento.Mx.