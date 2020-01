Para tratar coronavirus, China construirá hospital en menos de 10 días

BEIJING.— China está construyendo un hospital con mil camas para tratar a los pacientes infectados con coronavirus, el nuevo virus que mató a 26 personas, enfermó a cientos más y provocó el aislamiento de varias ciudades. Este viernes, el transporte estaba suspendido en al menos 10 ciudades con una población total de alrededor de 33 millones de personas.

La construcción del nuevo centro hospitalario busca “abordar la insuficiencia de los recursos médicos existentes”, explicaron las autoridades de Wuhan este viernes, agregando que seguirá el modelo del hospital Xiaotangshan que se habilitó en Beijing durante un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS por sus siglas en inglés).

El inmueble, que será una estructura prefabricada ubicada en una parcela de 25 mil metros cuadrados, estará listo el 3 de febrero.

En 2003, las autoridades chinas levantaron un hospital desde cero en apenas seis días para tratar el brote de SARS que se expandió desde China a más de una docena de países causando unos 800 fallecidos.

En el epicentro del brote, Wuhan, los hospitales lidian con una avalancha de pacientes y escasez de suministros. Videos publicados en internet mostraban a multitudes de personas frenéticas con máscaras esperando en fila para chequeos. En algunos casos, son rechazados porque los centros médicos estaban al máximo de su capacidad; mientras que empiezan a escasear las máscaras, gafas, batas y otros equipos de protección.

Las autoridades tomaban precauciones en todo el país. En la capital, Beijing, los grandes eventos públicos se cancelaron de forma indefinida, incluyendo ferias tradicionales en templos típicas de las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Mientras que dos importantes destinos turísticos, la Ciudad Prohibida de Beijing y Disneyland Shanghái, anunciaron su cierre de forma indefinida a partir del sábado.

