Por coronavirus, el mundo debe prepararse para una “eventual pandemia”: OMS

CIUDAD DE MÉXICO.— “Tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia”, esas fueron las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien afirmó que es probable que lo que actualmente es una epidemia de Covid-19, causada por el Coronavirus de Wuhan, se convierta en algo mayor.

El escenario ha cambiado rápidamente en pocos días. Se pasó de contemplar cómo los casos en China parecían contenerse y cómo en el resto del mundo los contagios eran escasos, a brotes descontrolados en Italia, Corea del Sur e Irán. Lo cual es considerado como “muy preocupante” por la OMS.

El director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom (Foto: AFP)Ghebreyesus insistió en que el escenario sigue siendo de epidemia, tanto por número de contagios como de muertes fuera de China, país epicentro de la enfermedad, y no ha alcanzado una extensión geográfica incontrolable; pero al mismo tiempo pidió a los países y las comunidades que se preparen para la extensión del Covid-19.

“¿Tiene este virus potencial pandémico? Absolutamente sí. (…) Por el momento no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus”, señaló.

Aseveró que la OMS está “alentada por la continua disminución de los casos en China”, en donde el Covid-19 “alcanzó un punto máximo, se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero y ha declinado de manera continua desde entonces”. “Esto debe dar a los países la esperanza de que este virus puede ser contenido” gracias a las drásticas medidas tomadas por China, donde millones de personas viven confinadas en sus casas desde hace semanas.

Sobre el súbito aumento de contagios en Italia, Irán y Corea del Sur, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que “es muy preocupante”. “Debemos concentrarnos sobre la contención (de la epidemia), al mismo tiempo que hacemos lo posible para prepararnos a una eventual pandemia”, aseguró.

Mientras que en China se han registrado 77 mil 362 casos confirmados, incluidas 2 mil 416 muertes. En las últimas 24 horas, se han notificado 416 nuevos diagnósticos y 150 fallecimientos. Mientras que se han registrados 2 mil 74 casos en 28 países, con 23 muertes.

En Italia, que registra ahora seis muertos, se convirtió en el primer país de Europa en instalar un cordón sanitario en unas diez ciudades del norte. Pasó de 6 a 219 casos confirmados en cuatro días, siendo el país más afectado en Europa y el tercero en el mundo después de Corea del Sur y China.

