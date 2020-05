Primer ministro de Rusia da positivo a coronavirus

MOSCÚ.- Mijaíl Mishustin, primer ministro de Rusia anunció este jueves que ha dado positivo por coronavirus. El ministro informó su estado de salud al presidente Vladimir Putin mediante una videoconferencia. Mishustin aseguró al mandatario que cumplirá con el autoaislamiento y seguirá las instrucciones de los médicos.

El primer ministro propuso a Andréi Beloúsov, primer viceministro, para ocupar su cargo de forma interina.

Este viernes Rusia ha informado de un aumento diario récord en el número de casos de coronavirus confirmados. El recuento de casos en el país aumentó en 7,933 casos y actualmente se sitúa en 114,431, según cifras oficiales.

Aunque el brote de Rusia fue mucho más lento que en muchos otros países, los casos han aumentado dramáticamente desde el mes anterior. Este jueves el país superó la marca de los 100,000 casos.

Aun así, Putin ha advertido que el pico del brote aún no ha llegado, y las autoridades no descartan un nuevo pico en los casos si la población se desentiende de las medidas de cierre durante los primeros días de mayo, festivos en Rusia.

