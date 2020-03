Príncipe Carlos de Gales da positivo a coronavirus

LONDRES.— El príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II y primero en la línea de sucesión al trono, dio positivo a coronavirus Covid-19; ahora, se encuentra en aislamiento en Escocia.

“El príncipe de Gales ha dado positivo por coronavirus. Ha mostrado algunos síntomas leves, pero permanece con buena salud, y ha estado trabajando desde su hogar en los últimos días”, explicó un comunicado de Clarence House. No se sabe cómo se contagió del virus debido a su apretada agenda de eventos públicos en las últimas semanas.

La esposa del príncipe Carlos, la duquesa Camilla de Cornwall, dio negativo en el test. Sin embargo, y de acuerdo con el consejo médico, también se encuentra en cuarentena en el Castillo de Balmoral, en Escocia.

“La duquesa de Cornualles también ha sido examinada pero no tiene el virus. De acuerdo con el consejo médico y del gobierno, el príncipe y la duquesa están en autoaislamiento en Escocia. Las pruebas fueron realizadas por el Servicio Nacional de Salud (NHS) en Aberdeenshire (Escocia), donde cumplieron los criterios requeridos. No es posible determinar de quién contrajo el virus el príncipe debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en su función pública durante las últimas semanas”.

En tanto, el Palacio de Buckingham afirmó que la reina Isabel II sigue con “buena salud”. El martes pasado, se informó que la monarca, de 93 años, estaba reorganizando su agenda diaria “como una precaución sensata y por razones prácticas en las circunstancias actuales”.

Isabel II vio por última vez al príncipe Carlos el 12 de marzo, después de una ceremonia de investidura para premios públicos en el Palacio de Buckingham, en Londres. Una portavoz del Palacio señaló que estaba “siguiendo todos los consejos apropiados con respecto a su bienestar”.

El príncipe Carlos, de 71 años, es el hijo mayor de la reina y su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, de 98 años. Los adultos mayores se considera que tiene un riesgo mayor que el promedio.

