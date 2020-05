Remdesivir, el medicamento aprobado por EU para tratar el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— El remdesivir, medicamento experimental desarrollado por la farmacéutica Gilead para tratar a pacientes con Covid-19, recibió la aprobación de uso por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), anunció el presidente Donald Trump.

“Estoy contento de anunciar que Gilead Sciences obtuvo de la FDA la autorización urgente para el uso del remdesivir“, afirmó Trump en conferencia desde la Casa Blanca.

🟡 La FDA ha otorgado autorización para el uso del medicamento Remdesivir para tratar el Coronavirus en pacientes hospitalizados.🇺🇸

La aprobación se da luego de que los resultados preliminares de un estudio patrocinado por el Gobierno mostrara que el remdesivir acortó el tiempo de recuperación en un 31 por ciento, o alrededor de cuatro días en promedio, para pacientes hospitalizados con Covid-19.

El estudio, realizado en mil 063 pacientes, es la prueba más grande y estricta del medicamento e incluyó un grupo de comparación que recibió la atención habitual para que los efectos del remdesivir pudieran evaluarse rigurosamente.

Los que recibieron el medicamento pudieron abandonar el hospital en 11 días en promedio, contra los 15 días que tardó el grupo de comparación. La medicina también podría estar reduciendo las muertes, aunque eso no fue comprobado por el momento.

FDA autorizó el uso de emergencia del antiviral Remdesivir en USA.En MX, de acuerdo a @SRE_mx los resultados no son concluyentes aún, pero son alentadores.El estudio en México de Remdesivir es adaptativo, aleatorizado, doble ciego, controlado c/800 participantes. https://t.co/f4sehpzTzR

Por su parte, Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, detalló que el medicamento se convertiría en un nuevo estándar de atención para pacientes con Covid-19 gravemente enfermos como los de este estudio. Aunque el medicamento no se ha probado en personas con síntomas más leves.

La FDA autorizó el medicamento bajo sus poderes de emergencia para acelerar rápidamente medicamentos experimentales, pruebas y otros productos médicos para los pacientes durante las crisis de salud pública.

En tanto, el presidente ejecutivo de Gilead, Daniel O’Day, calificó la aprobación como un primer paso importante y dijo que la compañía estaba donando un millón de frascos del medicamento para ayudar a los pacientes.

¿Qué es el remdesivir?

El remdesivir es un antiviral concebido inicialmente para el virus de Ébola, que aunque no surtió efecto para esta enfermedad y aún no había sido aprobado en ningún sitio, ha sido prometedor en el tratamiento de pacientes contagiados por Covid-19, según médicos, y se ha utilizado para ayudar a curar a algunos pacientes en Estados Unidos y Francia.

