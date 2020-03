Senado de EU aprueba paquete de alivio económico por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— El Senado estadounidense aprobó un paquete de emergencia para apoyar a las empresas y a la población ante el impacto que ha tenido la pandemia de coronavirus Covid-19 en la economía, anunció Larry Rubin, presidente de la comunidad americana.

“El Senado de Estados Unidos finalmente aprueba el paquete de emergencia de dos trillones de dólares para ayudar a la población y a las empresas americanas incluyendo a las micro y pequeñas empresas que son los mayores creadores de empleo”, destacó.

Senado de EUA aprueba unánimemente paquete de apoyo de $2T USD dando a cada Americano $30,000 pesos y a empresas micro así como devastadas por COVID-19, cerca de $500,000 millones de dólares. Aunque con diferentes proporciones, MX debería pensar en un programa de rescate urgente

— Larry D. Rubin (@lrubin) March 26, 2020

Detalló que, con este paquete de emergencia, se darán 367 mil millones de dólares para apoyar a las pequeñas empresas y 130 mi millones de dólares a hospitales; mientras que 30 mil pesos será para apoyar a cada uno de los americanos más necesitados, entre otros sectores golpeados por la pandemia de Covid-19

“Estos estímulos […] son pasos adecuados para ayudar a salir de este escenario desafortunado que se encuentra Estados Unidos y el mundo”, destacó Rubin.

El paquete de ayuda del Senado de EUA 🇺🇸 por $2T contempla un apoyo a los desempleados y a familias americanas más vulnerables de hasta $30,000 pesos…a las empresas impactadas, apoyos muy puntuales para ayudarlos a salir de COVID

— Larry D. Rubin (@lrubin) March 26, 2020

Resaltó que el paquete aprobado por el Senado de EU debería hacer pensar a México en estructurar un plan de rescate para los trabajadores impactados, así como programas de apoyo para las MiPyMes, y apoyos a quienes se queden desempleodos ante la contingencia.

“Si en Mexico, con las debidas proporciones guardadas, hiciera este tipo de programas y también un bono de desempleo, programas para ayudar a deudores, suspensión de pagos de impuestos, atraso en la entrega de las declaraciones anuales, así como estos y otros que ya están haciendo otros países del mundo incluyendo a otros países mucho mas chicos que México, es posible que se lleguen a rescatar muchos empleos que sin duda se perderán y mandarán a muchos mexicanos más hacia la pobreza. Hoy que el precio del petróleo cae estrepitosamente, es tiempo que esas inversiones vayan directo a los que más lo necesitarán, los mexicanos sin trabajo ni sustento. A México le urge programas así para aliviar la crisis que se avecina” finalizó.

El paquete aprobado en el Senado de EUA hace pensar que México pudiera estructurar un plan de rescate para los trabajadores impactados, los desempleados, acciones específicas para apoyo a las MiPyMes, plan fiscal, préstamos para reactivar economía 🇲🇽 #hacefalta

— Larry D. Rubin (@lrubin) March 26, 2020

Te recomendamos:

Muertes en EUA por coronavirus superan los 1.000 casos

AM.MX/dsc

The post Senado de EU aprueba paquete de alivio económico por Covid-19 appeared first on Almomento.Mx.