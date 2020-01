Tras terremoto, Puerto Rico se desplaza hacia el oeste: NASA

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego del terremoto de magnitud 6.4, el suelo de Puerto Rico se desplazó 14 centímetros hacia abajo y ligeramente hacia el oeste, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Utilizando datos de satélite y después del movimiento y las diferentes réplicas, los científicos identificaron que el mayor desplazamiento del área ocurrió al oeste de la ciudad de Ponce, cerca del epicentro del terremoto en alta mar, donde se registraron 14 centímetros de cambio de suelo.

La NASA publicó un mapa que muestra los cambios de terreno en la zona suroeste de Puerto Rico. Las áreas de desplazamiento se muestran en rojo, con un color más oscuro en las zonas donde el movimiento fue mayor. Mientras que los círculos amarillos muestran el conjunto de sismos y réplicas que han golpeado la isla recientemente.

El pasado 7 de enero se registró un terremoto de 6.4 grados en la isla; sin embargo, desde el pasado 28 de diciembre se han reportado múltiples movimientos telúricos y cientos de personas abandonaron sus hogares en los municipios de Guanica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce y Yauca.

De acuerdo con datos del Gobierno de Puerto Rico, más de 8 mil personas tuvieron que acudir a refugios, en tanto otro número no determinado se vio obligado a dormir en carpas en las calles, patios o espacios abiertos por temor a las réplicas.

Los servicios de agua y luz de la isla han sido afectados y cálculos preliminares estiman las pérdidas entre los 110 y 400 millones de dólares. En tanto, la gobernadora Wanda Vázquez emitió la declaración de Emergencia de Desastres.

