WASHIGNTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que obtuvo un fallo judicial favorable que le permitirá construir una de las partes más grandes del muro construido en la frontera con México.

“El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revertir una decisión de un tribunal de primera instancia y nos dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del muro de la frontera sur”, escribió el mandatario estadounidense en Twitter.

De acuerdo con el presidente, “¡Todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar!”.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020

Con ese fallo iniciaría la construcción de una de las secciones más grandes del muro. Un juez federal de McAllen, Texas, fue el que avaló levantar la restricción que había contra esta barda fronteriza a las orillas del Río Grande (Bravo).

Donald Trump hizo parte central de su campaña la promesa de construir un muro en la frontera con México con el objetivo de reducir el número de inmigrantes que llegan a México; pero está tardando en concretarse, ya que el Congreso se niega a desbloquear los fondos necesarios a su financiación.

El Pentágono liberó 6 mil 100 millones de dólares después de que Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México en febrero del año pasado. El Congreso le había otorgado mil 400 millones para la construcción del muro, mucho menos de lo que Trump quería.

Te recomendamos:

Especialistas analizan las realidades políticas y sociales del Muro de Berlín y del Muro de Trump

AM.MX/dsc

The post Trump obtiene ‘victoria’ legal para construir parte de su muro fronterizo appeared first on Almomento.Mx.