Trump propone retrasar la elección presidencial por supuesto temor de fraude

WASHINGTON.— El presidente Donald Trump insinuó que se podría retrasar la elección presidencial de noviembre, luego de denunciar —sin ofrecer evidencias— de que el aumento de la votación por correo provocará intentos de fraude.

A través de su cuenta de Twiitter, el mandatario republicano —quien busca ser elegido por un segundo periodo— repitió falsas críticas de que el voto por correo está plagado de fraude, y señaló que las elecciones deberían retrasarse hasta que se pueda votar de manera segura.

“Con el Voto Universal por Correo (no el Voto en Ausencia, que es bueno), 2020 será la Elección más IMPRECISA / FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para los Estados Unidos. ¿Demorar la elección hasta que la gente pueda votar de manera debida y con seguridad?”, expresó.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

La insinuación de Trump se produjo minutos después de que el Departamento de Comercio informara que la economía estadounidense se contrajo a un ritmo récord del 32.9 por ciento en el segundo trimestre, mientras que las cifras del Departamento de Trabajo mostraron un número creciente de estadounidenses que reclaman beneficios de desempleo.

Según una ley firmada por el presidente John Tyler, la elección presidencial se celebra el primer martes (después del primer lunes) de noviembre. No se puede cambiar sin un acto del Congreso, que sería difícil de aprobar en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas.

Además, no hay pruebas de fraude electoral generalizado en la votación por correo, incluso ni en los estados que votan exclusivamente mediante el servicio postal, debido a que tienen instaladas las salvaguardas necesarias para impedir que un “actor hostil” altere el sufragio. Los expertos en seguridad electoral dicen que el fraude en todas sus formas es inusual.

